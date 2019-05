in foto: Foto di repertorio

L'estate sta arrivando. Nel fine settimana in tutta Italia e nello specifico a Roma e nel Lazio è prevista un'ondata di bel tempo e caldo. In alcune città e anche a Roma le temperature, soprattutto domenica 2 giugno, arriveranno a toccare i 32 gradi nelle ore più calde della giornata. Nella giornata di venerdì è previsto l'arrivo sulla penisola dell'alta pressione e dell'anticiclone delle Azzorre. Il prossimo fine settimana nel Lazio potrebbe davvero scoppiare l'estate e davvero potrebbe essere il primo weekend che i romani potranno trascorrere sulle spiagge del litorale laziale.

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "da venerdì l'anticiclone delle Azzorre si estenderà su buona parte dell'Europa Occidentale. Per questo motivo anche sul nostro Paese ci aspettiamo condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate con le temperature previste in deciso aumento". Nella giornata di domenica, continuano gli esperti, "ancora bel tempo al Centro Nord con temperature ancora più calde, dai 30 ai 32 gradi. Con il passare delle ore, specie nel corso del pomeriggio, correnti più instabili in arrivo dai Balcani meridionali faranno peggiorare le condizioni meteo ancora al Sud con temporali e grandinate su Puglia, Campania, Calabria, zone interne di Abruzzo e Lazio". Nello specifico, per quanto riguarda la città di Roma, previsto bel tempo sia nella giornata di sabato primo giugno che il quella di domenica 2 giugno, con temperature in graduale aumento.