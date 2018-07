Meteo Roma, arriva l’anticiclone Nerone: fine luglio all’insegna di caldo e afa

In arrivo l’anticiclone africano Nerone, che porterà caldo e afa in questa ultima settimana di luglio. A Roma previste temperature in aumento e sole nel fine settimana, soprattutto nella giornata di sabato 28 luglio, mentre domenica 29 luglio potrebbero verificarsi locali annuvolamenti nel corso del pomeriggio.