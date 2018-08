Sarà un Ferragosto bagnato in gran parte dell'Italia e anche a Roma e nel Lazio. Ormai i meteorologi ne sono quasi certi: mercoledì 15 agosto non sarà il giorno migliore per andare al mare. A Roma, per il momento (previsioni aggiornate alle 15 del 13 agosto), previsti forti temporali dal primo pomeriggio e fino alle 20 con le temperature massime che crolleranno sotto i 27 gradi e le minime che potrebbero scendere fino a 20 gradi. Possibili temporali anche giovedì 16 agosto, mentre venerdì e sabato il tempo dovrebbe essere variabile, ma non piovoso. Possibili piogge anche nella giornata di domenica.

Le previsioni del tempo per Ferragosto

Previsioni confermate sia dal sito IlMeteo.it che dal sito 3BMeteo.com. "Dopo i nubifragi tra lunedì e martedì, sarà un Ferragosto instabile soprattutto al Centro Sud a causa della seconda perturbazione del mese che tenderà ad isolare una circolazione di bassa pressione sui mari meridionali. La giornata di Ferragosto sarà caratterizzata da una diffusa instabilità al Centro Sud. I temporali saranno più probabili, seppur alternati a pause asciutte e momenti soleggiati, su tutto il medio-basso versante adriatico, nonchè su Sardegna, Lazio, Nord Sicilia e regioni tirreniche meridionali; entro sera possibile coinvolgimento anche del versante ionico. Sarà invece generalmente soleggiato al Nord Ovest stante la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre. Successivamente il tempo è previsto migliorare su tutto il Nord e in Toscana", si legge su sito 3BMeteo.com.