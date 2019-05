in foto: pioggia a Roma – foto di repertorio

Non c'è tregua per i romani: il prossimo sarà di nuovo un fine settimana caratterizzato dal maltempo. Ancora non è arrivato il momento per trascorrere un fine settimana in una delle spiagge del litorale laziale. Lasciate gli ombrelloni e le sdraio nel ripostiglio, perché per domenica è prevista un'intensa ondata di maltempo, che porterà temporali e piogge diffuse su tutto il Lazio. In generale le piogge bagneranno circa due terzi del territorio italiano, con il sole che si vedrà soltanto in rarissime occasioni. La giornata di sabato 25 sarà caratterizzata da tempo variabile, con le nuvole che arriveranno su Roma già in serata, quando non sono escluse deboli piogge. Il maltempo caratterizzerà la giornata di domenica 26 (il giorno delle Elezioni Europee), con le piogge che saranno diffuse lungo tutto l'arco della giornata.

In arrivo un vortice ciclonico dal nord Europa

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, è confermato l'arrivo "di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa e che si posizionerà sul medio e basso Tirreno nella giornata di Domenica". Nella giornata del 26 maggio, infatti, "il vortice ciclonico si approfondirà sul medio Tirreno dando il via ad un'intensa fase di maltempo con piogge su buona parte delle regioni del Centro, del Sud e sulle Isole maggiori. In questa fase non mancheranno fenomeni meteo particolarmente forti con la possibilità di grandinate e forti colpi di vento specie su Sardegna, Toscana meridionale, Lazio e Umbria". Anche la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da forte instabilità.