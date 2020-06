in foto: Immagine di repertorio

Bomba d'acqua su Roma, la capitale preda di forti precipitazioni e temporali sin dalle prime ore del mattino. È accaduto oggi, lunedì 8 giugno: già durante la notte forti piogge sono cadute per diverse ore, per poi fermarsi intorno alle 5 del mattino. Intorno alle 7, fortissimi temporali si sono abbattuti su Roma, e hanno continuato incessanti per quasi un'ora, causando disagi alla circolazione e alle persone che in quel momento stavano andando al lavoro. Temporali e acquazzoni continueranno in modo molto forte fino alle 11 del mattino, dopodiché piogge più leggere proseguiranno fino alle 14. Nel resto della giornata il tempo dovrebbe migliorare: nessuna pioggia, ma cielo nuvoloso e niente sole. La temperatura massima arriverà a 24 gradi, mentre la minima non scenderà oltre i 17 gradi.

Meteo Roma, temporali e temperature in calo per tutta la settimana

Il meteo non migliorerà per il resto della settimana, che continuerà a essere piovosa. Piccola tregua dai temporali domani, ma la giornata sarà comunque nuvolosa, con pochissime schiarite soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 24 gradi e i venti soffieranno moderati. Tornano invece i temporali il mercoledì, che procederanno incessanti dalle 8 del mattino fino a notte. Stando ora alle previsioni meteo, mercoledì 10 giugno potrebbe essere la giornata peggiore di tutta la settimana insieme a giovedì 11, con temperature molto basse rispetto a quelle cui siamo stati abituati: la minima prevista è di 15 gradi, mentre la massima non andrà oltre i 20 gradi. Come detto in precedenza, il brutto tempo non darà tregua alla capitale nemmeno giovedì 11 giugno: temporali fortissimi sono previsti sin dalla notte e continueranno per tutta la giornata, e le temperature saranno ancora più basse di quelle del giorno precedente.