in foto: Foto di repertorio

Sarà una Befana freddissima in tutta Italia e anche a Roma. Lunedì 6 gennaio nella Capitale è prevista, infatti, una temperatura minima di -3 gradi e una temperatura massima che non salirà sopra gli 8 gradi. Il tempo, però, continuerà a mantenersi sereno o poco nuvoloso anche nel corso della prossima settimana. Temperature ancora più fredde, ovviamente, sulle colline romane: per esempio a Rocca Priora, paese più alto dei Castelli Romani, per il giorno della Befana le temperature minime toccheranno i -5 gradi, mentre le massime non supereranno i 5 gradi nelle ore più calde della giornata. Il giorno della Befana e martedì 7 gennaio dovrebbero essere anche i giorni più freddi e poi è previsto un leggero rialzo delle temperature. Il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio prevede, per il 6 gennaio, "temperature in sensibile diminuzione con valori bassi e possibili gelate nelle ore notturne" e "mari molto mossi".

Si prevede una Befana glaciale

Secondo gli esperti del sito il Meteo.it, si preannuncia una "Befana glaciale con una vera e propria irruzione artica che caratterizzerà dunque la chiusura delle feste. Non sarà necessario preoccuparsi di nubi e piogge in quanto il quadro meteorologico generale risulterà piuttosto tranquillo grazie anche ad un nuovo aumento della pressione sul bacino del Mediterraneo. Nel corso della giornata potranno aversi modesti annuvolamenti su alcuni tratti del Centro-Sud e qualche nube bassa dovuta alla in sollevamento sulla Val Padana. Ma il fenomeno dominante sarà esclusivamente il freddo, esso risulterà davvero rigido su tutto il Paese con temperature notturne sotto lo zero in particolare al Centro-Nord dove ci attendiamo ovviamente estese gelate".