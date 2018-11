in foto: Temporale con lampi e tuoni (Immagine La Presse)

Temporali in arrivo a partire dalla serata di oggi, 6 novembre su Roma e sul Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di "criticità codice giallo dalla serata di martedì e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Aniene, Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri". La Sala Operativa Regionale ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. "Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Regionale al numero 803.555". Così in una nota la Protezione civile del Lazio. Come informa il portale IlMeteo.it sarà ancora una settimana all'insegna dell'instabilità, anche se, la pioggia non bagnerà tutte le regioni d'Italia. Le temperature saranno comprese tra i 15 e 20 gradi con venti di Scirocco.

"Nella giornata di Martedì 6 avremo condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali, con rovesci frequenti, peraltro con qualche schiarita in più sull'Emilia Romagna; precipitazioni anche su Sardegna, Toscana e Lazio. Attenzione al rischio di fenomeni anche violenti sui monti piemontesi e sulla Liguria dove è già di nuovo allerta per il possibile dissesto idrogeologico. La neve cadrà abbondante sulle Alpi piemontesi, ma a quote elevate, intorno ai 1800/2000 metri – si legge – Il tempo sarà moderatamente instabile anche nella giornata di Mercoledì 7, con precipitazioni a carattere irregolare che riguarderanno ancora una volta il Nord, ad eccezione dell'Emilia Romagna, ma anche la Toscana, il Lazio, le Marche, l'Abruzzo e il Molise,nonché la Campania, la Basilicata, la Calabria e infine la Sicilia tirrenica. Col passare delle ore tendenza poi al miglioramento al Centro-Sud".