Come sarà il tempo questo fine settimana? Le previsioni per sabato 4 e domenica 5 aprile indicano sole e bel tempo per tutto il weekend. L'unica pecca saranno alcune nuvole nella giornata di domenica, che guasteranno un po' la bella giornata che regala questo mese di aprile. L'altra notizia è che, rispetto ai giorni scorsi, le temperature stanno aumentando, e si registra un rialzo sia delle minime sia delle massime. Se nella settimana appena passata le temperature hanno sfiorato anche i due gradi, e il freddo ha attanagliato l'aria di Roma e delle province, adesso le temperature si inizieranno ad attestare sui 20 gradi per le massime e sui 7 per le minime. E dovrebbero rimanere così per tutto il resto della settimana.

Meteo Roma 4 e 5 aprile, temperature in aumento

Oggi, 4 aprile 2020, il meteo sarà segnato dall'assenza di precipitazioni e dalle temperature in rialzo rispetto ai giorni scorsi. La minima non andrà sotto i 5 gradi, mentre la massima sarà di 20. Regalando così un clima piacevole e temperato ai residenti della regione, che da tempo stavano sperando che quest'aprile regalasse uno scorcio di primavera. Assenti, oltre alle piogge, anche i venti, che soffieranno molto deboli. Stessa cosa per la giornata di domenica, dove la minima si attesterà sui 4 gradi e la massima a 21. In serata ci saranno delle nuvole a oscurare il cielo, ma per tutto il giorno splenderà il sole. I venti soffieranno tra deboli e moderati, e non ci saranno piogge. L'assenza di precipitazioni caratterizzerà tutto il fine settimana, ma anche i giorni successivi, che registreranno anche un aumento delle temperature.