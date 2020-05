Brutto tempo nel Lazio per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Come accaduto già nei giorni scorsi, il meteo non regalerà bene giornate né oggi né i prossimi: se ieri un temporale si è abbattuto sulla capitale, generando disagi tra la popolazione, anche oggi il brutto tempo sarà la costante di questa domenica. Piogge sono previste a partire dal tardo pomeriggio di oggi: le precipitazioni si concentreranno soprattutto tra le 18 e le 20, mentre per il resto della giornata il cielo sarà prevalentemente nuvoloso. Un weekend con poco sole, piogge e temporali, e la situazione non dovrebbe cambiare nemmeno nei prossimi giorni: per arrivare all'estate, insomma, sembra ci voglia ancora un po' di tempo.

Meteo Roma e Lazio, cielo nuvoloso e temperature alte

Rispetto ai giorni scorsi, anche le temperature saranno più basse. Oggi la temperatura oscillerà tra i 12 gradi e i 25 gradi, e la situazione dovrebbe rimanere invariata anche nei prossimi giorni. A parte qualche eccezione, per tutta la settimana il cielo sarà coperto, ma non sembrano essere previste nuovamente piogge, che dovrebbero chiudersi con la giornata di oggi. A partire dal prossimo fine settimana, forse, le persone potranno quindi iniziare ad andare al mare e godere delle belle giornate di sole e del clima estivo. Questo nonostante le molte difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, e dell'obbligo di prenotazione per passare una giornata al mare in totale sicurezza.