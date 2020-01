L'allerta meteo prevista per le scorse ore sul Lazio sembra essere definitivamente passata. A parte qualche raffica di pioggia e il vento forte in alcune zone, non si sono registrati particolari disagi né nelle città di Roma né nelle province. Per domani 30 gennaio, ci sono però buone notizie sul fronte meteorologico: non solo non ci saranno precipitazioni a Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, ma il sole splenderà per tutta la giornata. Il cielo si annuvolerà solo nelle ore serali, ma solo a partire dalle 22. Il che vuol dire che potrete godere di una giornata mite e piacevole sia la mattina sia il pomeriggio. Nonostante la giornata simil primaverile, le temperature ovviamente non saranno quelle di marzo inoltrato dato che siamo ancora in inverno. La minima registrata è di circa 3 gradi, mentre la massima non supererà i 25.

Meteo a Roma, piogge nel weekend

Per domani i venti soffieranno deboli per tutta la giornata. Sono in serata la loro intensità passerà a essere un po' più forte, ma non raggiungerà mai i livelli preoccupanti previsti dall'allerta meteo per i giorni passati. Anche il resto della settimana non sono previste burrasche, acquazzoni e mareggiate, anche se il cielo sarà più nuvoloso rispetto a quello che ci aspetta giovedì 30 gennaio. Un brusco cambio avverrà purtroppo nel fine settimana: sabato primo febbraio il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, mentre domenica due febbraio le piogge inizieranno a cadere – seppur in modo lieve – sulle strade della capitale. Le temperature invece, non subiranno brusche variazioni: le minime si alzeranno, andando a sfiorare gli 11 gradi, mentre le massime rimarranno intorno ai quattordici gradi.