Comincia ad arrivare il caldo sulla capitale, anche se in questi giorni il tempo sarà un po' guastato dal cielo nuvoloso e da banchi di nebbia a tratti visibili soprattutto in questo fine settimana. Se la scorsa settimana il sole ha dominato su Roma – con una pausa nel giorno di Pasquetta e martedì 14 aprile, quando il Lazio è stato interessato da intense precipitazioni – oggi e per il resto della settimana il cielo sarà prevalentemente nuvoloso e le temperature più basse rispetto quelle cui ci siamo abituati nei giorni passati. Oggi in particolare, giovedì 16 aprile, il cielo sarà poco nuvoloso fino alle 20, e le temperature saranno invece comprese tra i 7 e i 19 gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati e non sono previste precipitazioni.

Meteo Roma weekend 21 e 22 aprile

Per il resto della settimana la situazione rimarrà pressoché invariata, con lievi variazioni di temperature, che però rimarranno intorno ai 20 gradi. Pausa dal cielo nuvoloso venerdì 20 aprile, dove la giornata si prospetta come un vero e proprio esempio dell'arrivo della primavere, senza piogge e con il sole caldo a illuminare il cielo. Le cose inizieranno però a cambiare a partire dal fine settimana in arrivo: sabato 21 e domenica 22 aprile, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con nebbia per gran parte della giornata di sabato e cielo coperto fino a notte inoltrata. Le temperature saranno comprese tra i 90 e i 21 gradi. Temperature in rialzo per domenica 22 aprile: nonostante il cielo nuvoloso, queste oscilleranno tra gli 11 e i 22 gradi. Dalla notte inizierà a piovere, inaugurando i temporali che invece ci saranno per tutta la prossima settimana.