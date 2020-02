in foto: foto di repertorio

Il giorno della festa degli innamorati, Roma si sveglia sotto la pioggia. Sin dalle prime ore del mattino sulla capitale si sono rovesciate precipitazioni di entità modeste che dovrebbero proseguire anche per le prossime ore. Nel corso della giornata le condizioni meteo dovrebbero però migliorare: per la tarda mattinata e per il pomeriggio del 14 febbraio non sono previste piogge, il cielo dovrebbe essere sereno e senza nubi. Una buona notizia per chi vuole passare la giornata all'aperto, facendo una passeggiata per le vie del centro storico e magari partecipando alle iniziative che Roma Capitale ha previsto per la giornata di San Valentino. Se a Roma la situazione migliorerà nel corso delle ore, stessa cosa non si può dire per le province del Lazio: a Rieti, Latina e Frosinone, è prevista allerta meteo per tutto il giorno.

Meteo Roma, dopo la pioggia a San Valentino splende il sole

Proprio ieri la Protezione Civile ha diramati un avviso di condizioni meteorologiche avverse con precipitazione da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale nel territorio regionale. Il maltempo si paleserà sin dalle prime ore del mattino e si protrarrà per le prossime sei/nove ore. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di allertamento del sistema di protezione civile regionale con criticità idrogeologica per temporali, con codice giallo. Nonostante a Rieti, Latina e Frosinone siano previste piogge per tutto il giorno, anche a Viterbo – come a Roma – le precipitazioni sono assenti e il sole splenderà per tutta la giornata. Le temperature, com'è già successo negli scorsi giorni, sono in aumento, con massime che arrivano oggi anche a 18 gradi.