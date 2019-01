in foto: Foto La Presse

Pioggia e temporali su Roma e sul Lazio. La settimana che va da lunedì 14 a domenica 22 gennaio, il tempo sarà variabile su tutta la Penisola. Come riporta il sito web de IlMeteo.it, "si registrano radicali cambiamenti a partire da giovedì. Già da mercoledì l’Alta Pressione delle Azzore si sposterà in pieno Oceano Atlantico favorendo di conseguenza la discesa di correnti fredde ed instabili di origine Polare Marittima, specialmente sulle regioni del Centro Nord. Lunedì 14 gennaio il tempo è generalmente stabile su Roma e sul Lazio, nonostante debole pioggia al mattino, brillerà il sole per tutto l'arco della giornata, con poche nuvole in cielo. Il sole splenderà anche martedì e mercoledì, con vento moderato. Il peggioramento inizierà a partire da mercoledì sera, con nuvole sparse sulla regione.

La giornata di giovedì si aprirà con precipitazioni deboli durante la notte e pioggia alternata a schiarite al mattino. Nel pomeriggio e alla sera i temporali torneranno a imperversare sulla Capitale. Un ulteriore peggioramento è previsto per venerdì, con lampi e tuoni durante tutto l'arco della giornata. Il maltempo continuerà anche nel weekend di sabato 19 e domenica 20 gennaio, quando si alterneranno pioggia e tuoni a temporanee schiarite. Non sono da escludere temporali, localmente molto forti, sul versante Tirrenico, specialmente del Lazio, con possibilità anche di trombe marine davanti alle coste. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana.