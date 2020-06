Maltempo oggi a Roma, giovedì 11 maggio. Nonostante il sole della mattina, intorno alle 11 sulla capitale si abbatteranno temporali molto forti, che dureranno fino a pomeriggio inoltrato. Se pensavate quindi di godervi il tepore e la bellezza del sole con qualche passeggiata all'aperto, forse è il caso di cambiare idea e virare più su posti al chiuso. O meglio, visto che la pandemia da coronavirus non è ancora finita, forse è bene stare in casa e aspettare che passi la tempesta. Già questa notte ha piovuto a Roma e provincia, ma dalle prime ore del mattino è sembrato tornasse il sereno. Breve pausa e poi si ricomincia alle 11 con i temporali fino alle 17. Dopodiché il cielo rimarrà nuvoloso tutto il giorno, con qualche schiarita di tanto in tanto.

Meteo Roma 11 giugno, temperature in calo

Anche le temperature non saranno alte come quelle dei giorni scorsi. Per oggi la minima non supererà i 14 gradi, mentre la massima non arriverà oltre i 21 gradi. Nonostante non si possa ovviamente dire che sia tornato il freddo, le temperature sono calate rispetto quelle cui ci eravamo abituati nei giorni precedenti, quando erano arrivate addirittura a sfiorare i 30 gradi. Nonostante i forti temporali previsti per la giornata di oggi, i venti soffieranno tra deboli e moderati, e non avranno forte intensità La situazione sarà in leggero miglioramento nei prossimi giorni, con le temperature in leggero rialzo e una piccola tregua dalla pioggia, almeno per quanto riguarda la capitale. Nonostante questo, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, mentre per domenica è prevista nebbia per gran parte della giornata.