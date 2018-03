in foto: caldo a Roma

Pasqua e Pasquetta con sole e caldo africano. È possibile, soprattutto al Centro e al Sud. Secondo la redazione del sito IlMeteo.it nel periodo delle feste pasquali una depressione proveniente dal nord Europa potrebbe raggiungere "la Penisola iberica occidentale richiamando prepotentemente venti caldi africani verso l'Italia e spingendo l’anticiclone africano Hannaibal verso l’Italia. Il promontorio anticiclonico sarà alimentato come detto da aria calda direttamente dal deserto del Sahara e questa farà schizzare le temperature su gran parte delle regioni, ma soprattutto al Sud, zona d'Italia raggiunta più direttamente". L'Italia potrebbe essere divisa in due: al nord potrebbe piovere e grandinare, mentre al sud il tempo sarà stabile e con temperature praticamente estive. In Sicilia si potrebbero anche superare i 30 gradi, mentre al centro le massime potrebbero toccare il 26,27 gradi.

A Roma, stando agli ultimi modelli proposti dai meteorologi, potrebbe splendere il sole sia a Pasqua, domenica primo aprile, che a Pasquetta, lunedì 2 aprile. Largo quindi alle tradizionali gite fuori porta. Le previsioni, comunque, restano provvisorie e saranno realmente affidabili solamente all'inizio della prossima settimana.