La giornata di venerdì si preannuncia ancora all'insegna dell'instabilità climatica nel Lazio, con piogge che si concentreranno soprattutto tra mattina e pomeriggio su aree interne e lungo la dorsale. Situazione decisamente migliore sulle zone costiere, dove durante le ore diurne si registreranno ampie schiarite. Temperature minime in aumento, massime in deciso calo. Venti deboli da Ovest/Sud-Ovest, fino a moderati da Ovest/Nord-Ovest su coste; in quota moderati da Sud/Sud-Est in graduale spegnimento e rotazione a Nord/Nord-Ovest dalla notte. Mari mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: cieli molto nuvolosi con rovesci anche temporaleschi e schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Frosinone: nuvolosità e forti piogge, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Latina: cieli molto nuvolosi e rovesci in attenuazione dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Rieti: fenomeni piovosi in intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da cieli coperti e rovesci temporaleschi, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.