Meteo Lazio venerdì 6 aprile: tornano stabilità e sole, clima decisamente primaverile

Tornerà a farsi sentire la primavera venerdì nel Lazio. Il tempo sarà infatti caratterizzato da stabilità ed ampio soleggiamento, ad eccezione del passaggio di qualche nube al mattino lungo la dorsale e sulle aree interne. Temperature minime in leggero calo, massime in lieve aumento e fino a 22°C. Venti in prevalenza moderati. Mari poco mossi.