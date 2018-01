Arriva sul Mediterraneo centro-occidentale una saccatura atlantica che porta con sé ancora correnti umide che determinano nel Lazio anche venerdì nuvolosità diffusa senza piogge, e ampie schiarite lungo le zone costiere e in pianura. Temperature minime in lieve calo, ma comunque molto miti per il periodo, massime in leggero rialzo con punte di 15°C-16°C. Venti moderati di Libeccio durante la giornata, di Scirocco invece dalla sera; moderati da Ovest/Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi. Questa la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 5 sarà di 10°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 12km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità di circa 17km/h, alla sera moderati da Sud-Est con intensità tra 20km/h e 26km/h.

Frosinone: nuvolosità di passaggio, temperatura minima 6°C, massima 13°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud con intensità di circa 6km/h, moderati da Est/Sud-Est alla sera con intensità di circa 15km/h.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 16°C, la minima di 10°C alle ore 4. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Sud con intensità di circa 10km/h, moderati da Sud-Est alla sera con intensità di circa 23km/h.

Rieti: nuvole di passaggio, temperature comprese tra 6°C e 13°C. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 17km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità di circa 19km/h, moderati da Sud/Sud-Est alla sera con intensità tra 14km/h e 20km/h.

Viterbo: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 13°C, la minima di 6°C alle ore 7. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità tra 10km/h e 19km/h, al pomeriggio moderati da Sud con intensità tra 13km/h e 21km/h, moderati da Sud/Sud-Est alla sera con intensità tra 13km/h e 27km/h.