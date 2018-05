L'instabile circolazione depressionaria, anche se in attenuazione, continuerà ad interessare venerdì le regioni centrali tirreniche. Avremo nel Lazio ancora rovesci ad intermittenza, anche a carattere temporalesco, per gran parte della giornata salvo poi lasciare spazio a partire dalle ore serali ad una generale situazione di rasserenamento. Temperature minime stabili, massime stazionarie o in leggero calo. Venti fino a tesi di Scirocco entro il pomeriggio; moderati da Est/Sud-Est in quota. Mari molto mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: cieli molto nuvolosi al mattino con rovesci anche temporaleschi in attenuazione dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Est.

Frosinone: cieli coperti con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Sud-Est.

Latina: giornata caratterizzata da nuvole intense e rovesci anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Est.

Rieti: cieli molto nuvolosi e piogge in intensificazione pomeridiana, previste schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Viterbo: giornata perturbata con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.