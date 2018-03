Venerdì sulle regioni tirreniche si avvicinerà un fronte instabile. Ciò comporterà nel Lazio il passaggio di estese velature al mattino, mentre dalla seconda parte del pomeriggio si avranno piogge persistenti ed a tratti di forte intensità soprattutto sulle aree settentrionali della regione. Temperature minime in lieve rialzo specie sulle coste, massime in aumento su valori miti e con punte di 20°C. Venti moderati da Sud-Est sulle zone costiere, da Sud-Ovest su interne; tesi da Sud-Ovest in quota. Mari mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.

Frosinone: nuvolosità al mattino e piogge nel pomeriggio, temperatura massima 15°C, minima 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Latina: giornata di maltempo e rovesci, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Est.

Rieti: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge in intensificazione serale, temperatura massima 18°C, minima 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

Viterbo: cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.