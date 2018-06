Si prevede venerdì sulle regioni centrali tirreniche un progressivo rinforzo dell'alta pressione, che si farà ancora più intenso nelle giornate a venire. Avremo quindi nel Lazio ancora un po' di variabilità climatica al mattino, specialmente lungo la dorsale, che lascerà poi spazio a partire dal pomeriggio a tempo stabile e soleggiato su tutta la regione: saranno gli effetti dell'anticiclone cosiddetto ‘Caronte‘. Temperature minime in lieve aumento, massime in netto rialzo in particolare sulle aree interne. Venti deboli da Ovest in rotazione serale a Nord-Ovest su coste; in quota moderati da Nord. Mari calmi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: cieli molto nuvolosi al mattino in graduale attenuazione in giornata fino a rasserenamenti in serata, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: giornata all'insegna di cieli poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: nubi in aumento nel pomeriggio ed ampie schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.