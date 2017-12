Meteo Lazio venerdì 29 dicembre: bel tempo in giornata, nubi in aumento dalla sera

Cieli sereni e tempo in deciso miglioramento venerdì nel Lazio grazie allo spostamento verso i Balcani del vortice depressionario che ha interessato la regione nei giorni scorsi. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in leggero calo. Venti in prevalenza moderati. Mari molto mossi.