Un leggero vortice ciclonico si avvicinerà venerdì all'Italia provocando una lieve instabilità climatica sulle regioni centrali tirreniche. Avremo quindi nel Lazio un avvio di giornata con tempo buono ma con qualche velatura di passaggio, mentre nel corso del pomeriggio gli addensamenti nuvolosi tenderanno a diventare più compatti specialmente lungo la dorsale. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento con punte di 27°C. Venti fino a moderati di grecale sulla regione, in rotazione da Ovest sulle zone costiere. Mari generalmente mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: nubi sparse alternate a schiarite al mattino, graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: cieli in prevalenza parzialmente coperti, nubi in aumento in serata, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Latina: giornata all'insegna della nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: nuvole alternate a schiarite durante il giorno, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.