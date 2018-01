Meteo Lazio venerdì 26 gennaio: tempo in peggioramento, piogge dalla sera al nord

Da venerdì il tempo nel Lazio subirà un peggioramento a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. I cieli saranno essenzialmente coperti, con nubi più intense dalla sera e piogge sulle aree settentrionali della regione. Temperature minime in rialzo, minime in lieve riduzione. Venti in prevalenza moderati. Mari agitati.