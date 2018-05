Il rinforzarsi sull'Italia dell'alta pressione sarà garanzia venerdì di una giornata sostanzialmente stabile sul Lazio. Al mattino si prevedono nubi medio basse sulle aree meridionali della regione ed ampie schiarite altrove; al pomeriggio invece avremo la presenza di addensamenti sulla dorsale che potrebbero sfociare in brevi ed isolati acquazzoni. Rasserena un po' ovunque in serata. Temperature minime stabili, massime in sensibile amento con punte fino a 28°C. Venti deboli da Est/Nord-Est zone continentali, da Nord-Ovest su coste con rinforzi nelle ore pomeridiane; deboli da Nord/Nord-Ovest in quota. Mari poco mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: giornata caratterizzata dalla presenza di qualche nube sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: bel tempo e cieli sereni, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Rieti: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.

Viterbo: bel tempo con qualche addensamento pomeridiano, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest.