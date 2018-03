Venerdì nel Lazio avremo una giornata prevalentemente soleggiata, ad eccezione di pochi nubi lungo la dorsale. Si assisterà ad un aumento della nuvolosità in serata sulle aree meridionali, ma sempre senza piogge. Temperature minime in riduzione, massime in lieve aumento, con clima freddo al mattino e leggermente più mite con il passare delle ore. Venti prevalentemente moderati da Nord-Est; in quota tra deboli e moderati da Nord. Mari poco mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata prevalentemente serena, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 1°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord con intensità di circa 28km/h.

Frosinone: qualche nube sparsa, temperatura minima -1°C, massima 10°C. I venti saranno deboli da Nord/Nord-Est al mattino con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 8km/h.

Latina: cielo poco nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 1°C. I venti saranno moderati da Nord al mattino con intensità di circa 15km/h, moderati da Nord/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, moderati da Nord alla sera con intensità di circa 13km/h.

Rieti: generali condizioni di nuvolosità sparsa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 8°C, la minima di -4°C alle ore 6. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 22km/h e 29km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da cielo sereno, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 8°C, la minima di -3°C alle ore 6. I venti saranno al mattino forti provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 32km/h e 43km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 30km/h e 40km/h.