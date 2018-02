La circolazione depressionaria continua la sua permanenza sulla Penisola ma grazie alla presenza di correnti secche di Grecale il tempo venerdì nel Lazio si manterrà complessivamente asciutto durante la mattinata, mentre a partire dal pomeriggio si avrà un peggioramento con aumento della nuvolosità e qualche rovescio sparso. Temperature minime e massime in prevalenza stabili o in lieve aumento. Venti in prevalenza moderati da Nord in ulteriore rinforzo dalla sera; deboli da Sud in quota. Mari mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da rovesci di pioggia, si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 7 sarà di 5°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 12km/h, moderati da Nord/Nord-Est per il resto della giornata con intensità di circa 23km/h.

Frosinone: pioggia diffusa o rovesci, temperatura minima 5°C, massima 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est/Nord-Est con intensità di circa 15km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Est con intensità di circa 25km/h.

Latina: giornata caratterizzata da pioggia o rovesci anche intensi, temperature comprese tra 6°C e 10°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est con intensità compresa tra 10 e 16km/h, moderati da Nord-Est al pomeriggio con intensità tra 15km/h e 31km/h, alla sera moderati da Est con intensità tra 18km/h e 34km/h.

Rieti: pioggia anche abbondante, temperatura minima 2°C, massima 8°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 10km/h, moderati da Nord/Nord-Est al pomeriggio con intensità tra 11km/h e 21km/h, alla sera moderati da Nord-Est con intensità tra 11km/h e 23km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 8°C, la minima di 2°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 17km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 23km/h e 37km/h.