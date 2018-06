Un fronte di aria più fredda in discesa verso i Balcani influirà negativamente sul tempo venerdì nel Lazio. Si avrà infatti una condizione climatica caratterizzata generalmente da nubi alternate a schiarite, tranne lungo le coste dove si prevede ampio soleggiamento; nel pomeriggio questa instabilità sfocerà sulle aree interne in rovesci anche intensi ed in probabili grandinate. Temperature minime stabili, massime in leggero calo. Venti moderati da Sud-Ovest, in rotazione e rinforzo da Grecale nella notte; deboli o moderati da Ovest/Nord-Ovest in quota. Mari in prevalenza mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: cieli prevalentemente parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest.

Frosinone: intensa variabilità nelle ore centrali del giorno, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest.

Rieti: rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio in attenuazione dalla sera, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: nubi in aumento in serata associate a deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest.