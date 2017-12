Nonostante l'alta pressione si stia sbilanciando verso la Francia, continua anche a venerdì a proteggere le regioni centrali tirreniche, favorendo nel Lazio un'altra giornata all'insegna della stabilità e del bel tempo, con cieli per lo più sereni salvo delle velature di passaggio sulle aree settentrionali. Temperature minime stabili, con gelate sulle aree interne, in lieve rialzo le massime soprattutto in quota grazie all'afflusso di aria più mite. Venti in prevalenza moderati di Grecale, da Nord in quota. Mari mossi. Questa la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 13°C, la minima di 2°C alle ore 2. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 21km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 22km/h, alla sera moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 23km/h.

Frosinone: bella giornata di sole, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 3 sarà di -2°C. I venti saranno moderati da Nord al mattino con intensità di circa 16km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord con intensità di circa 12km/h, deboli da Nord/Nord-Est alla sera con intensità tra 10km/h e 17km/h.

Latina: giornata caratterizzata da cielo sereno, temperatura minima 1°C, massima 13°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord con intensità compresa tra 13 e 20km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.

Rieti: soleggiamento diffuso al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera, temperature comprese tra -2°C e 10°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità compresa tra 15 e 26km/h.

Viterbo: generali condizioni di cielo sereno, si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 14, mentre la minima a mezzanotte sarà di -1°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 20km/h e 37km/h.