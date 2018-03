Arriva venerdì sul Lazio un nuovo fronte instabile che porterà con sé piogge e rovesci per gran parte del giorno, che tenderanno a divenire moderati nel pomeriggio sulle aree interne e lungo la dorsale. Dalla notte i fenomeni si attenueranno su tutta la regione, seppur con cieli sempre nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento e clima decisamente più mite. Venti in prevalenza deboli di Libeccio; tesi o forti da Ovest/Sud-Ovest a Ovest/Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 15°C, la minima di 10°C alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 21km/h, moderati da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 23km/h e 30km/h, moderati da Ovest/Sud-Ovest alla sera con intensità tra 24km/h e 32km/h.

Frosinone: annuvolamenti con temporali e schiarite, temperatura minima 8°C, massima 14°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 15km/h, moderati da Ovest alla sera con intensità tra 13km/h e 18km/h.

Latina: temporali e schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 15°C, la minima di 10°C alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 15km/h, moderati da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 15km/h e 22km/h, moderati da Ovest alla sera con intensità tra 20km/h e 26km/h.

Rieti: giornata prevalentemente piovosa con possibili temporali, temperatura minima 4°C, massima 11°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 17 e 26km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 20km/h e 30km/h.

Viterbo: fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 12°C, la minima di 1°C alle ore 4. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 8 e 23km/h, al pomeriggio moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 22km/h e 33km/h, alla sera moderati da Sud-Ovest con intensità tra 12km/h e 28km/h.