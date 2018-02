Il sistema frontale giunto giovedì si andrà spostando lentamente verso Sud, interessando comunque ancora durante la giornata di venerdì le regioni centrali tirreniche ed in particolare il Lazio. Il tempo sarà quindi caratterizzato da ripetuti rovesci, anche di forte entità; previsti locali temporali tra sera e notte sulle aree meridionali. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati da Sud-Ovest con possibili rinforzi lungo la dorsale, in rotazione pomeridiana da Ovest con raffiche sulle coste; in quota da moderati a tesi da Sud-Ovest. Mari molto mossi. Questa la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata prevalentemente piovosa con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 14°C, la minima di 13°C alle ore 23. I venti saranno forti da Sud per tutto il giorno con intensità di circa 42km/h.

Frosinone: giorno all’insegna dei temporali, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 12°C, la minima di 11°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 29km/h, moderati da Sud per il resto della giornata con intensità di circa 29km/h.

Latina: giornata piovosa con temporali alternati a schiarite, temperature comprese tra 13°C e 15°C. I venti saranno forti da Sud/Sud-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 34km/h, forti da Sud alla sera con intensità tra 31km/h e 40km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da fenomeni temporaleschi, temperatura minima 7°C, massima 10°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 28 e 40km/h.

Viterbo: giornata prevalentemente piovosa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 11°C, la minima di 9°C alle ore 23. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 29 e 43km/h.