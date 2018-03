Venerdì una profonda circolazione depressionaria determinerà nel Lazio aria particolarmente umida e variabilità climatica, con rovesci che insisteranno principalmente sulle aree interne. In nottata è previsto un peggioramento che insisterà su tutta la regione e che porterà con sé temporali diffusi. Temperature minime in riduzione, massime in aumento. Venti sino a moderati da Sud-Ovest, in rotazione a Sud-Est dal pomeriggio in generale attenuazione; tesi da Sud- Ovest in quota. Mari mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da pioggia diffusa o rovesci, la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 15°C, la minima di 13°C a mezzanotte. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità di circa 15km/h, alla sera deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 7km/h.

Frosinone: giorno prevalentemente piovoso, temperatura minima 11°C, massima 14°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud con intensità di circa 17km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, deboli da Est/Sud-Est alla sera con intensità di circa 12km/h.

Latina: rovesci di pioggia, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 23 sarà di 13°C. I venti saranno moderati da Sud al mattino con intensità di circa 17km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità tra 9km/h e 14km/h.

Rieti: giornata prevalentemente piovosa, temperatura minima 9°C, massima 13°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità compresa tra 14 e 21km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 4km/h e 9km/h.

Viterbo: cielo parzialmente nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 23 sarà di 10°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità compresa tra 18 e 23km/h, alla sera deboli da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 8km/h e 14km/h.