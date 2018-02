L'Italia centrale venerdì risentirà dell'influenza di un promontorio di alta pressione; avremo quindi nel Lazio tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, ad eccezione di addensamenti nuvolosi lungo la dorsale. Temperature massime in aumento, minime in lieve calo con gelate diffuse soprattutto al mattino. Venti deboli o moderati da Nord/Nord-Ovest sulle coste, altrove deboli di Grecale; da moderati a deboli da Nord-Ovest in quota, in rotazione a Ponente dal pomeriggio. Mari poco mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 2°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 7km/h, per il resto della giornata deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 5km/h.

Frosinone: nubi di scarsa consistenza, temperatura minima -2°C, massima 11°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 2km/h, deboli da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 5km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 4km/h.

Latina: cielo poco nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 0°C. I venti saranno deboli da Sud-Est al mattino con intensità di circa 3km/h, deboli da Sud al pomeriggio con intensità di circa 5km/h, alla sera deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 3km/h.

Rieti: generali condizioni di cielo velato, temperatura minima -3°C, massima 11°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 6km/h, deboli da Sud-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 6km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da nuvole e schiarite, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di -2°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Nord con intensità tra 6km/h e 13km/h, deboli da Ovest/Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 9km/h.