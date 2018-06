Un significativo aumento della pressione venerdì porterà nel Lazio grandi benefici climatici, con tempo stabile e soleggiato sulla regione per tutta la giornata. Possibili piogge potrebbero arrivare ad interessare nel pomeriggio le zone interne meridionali. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti moderati di Grecale sul viterbese, in rientro da Ovest altrove; deboli da Nord-Est in quota. Mari prevalentemente poco mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: sole e cieli sereni al mattino e qualche nube di passaggio nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest.

Frosinone: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: cieli parzialmente nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Rieti: nuvole alternate a schiarite per tutto il giorno, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.

Viterbo: giornata all'insegna di cieli prevalentemente sereni salvo locali addensamenti pomeridiani, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord/Nord-Est.