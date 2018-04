Venerdì il temporaneo aumento della pressione garantirà nel Lazio condizioni di bel tempo prevalente, in particolar modo nel pomeriggio quando la regione sarà interessata da soleggiamento diffuso. Previste velature di passaggio tra sera e notte. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo fino a 19°C-20°C sulle aree interne. Venti tra deboli e moderati da Libeccio e Scirocco in attenuazione serale; moderati da Sud-Ovest in quota. Mossi generalmente poco mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi e schiarite, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Frosinone: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Latina: tempo variabile con nubi in parziale aumento a partire dalla sera, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Rieti: giornata all'insegna della nuvolosità sparsa alternata a schiarite, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità in serata, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.