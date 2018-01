La debole circolazione ciclonica dei giorni scorsi si sposterà venerdì verso lo Ionio lasciando il posto sulle regioni tirreniche a correnti di Grecale, più fredde ma secche. Avremo quindi nel Lazio nubi irregolari di passaggio alternate ad ampie schiarite, specialmente dal pomeriggio. Temperature in calo anche se sempre su valori superiori alla media stagionale. Venti da deboli a moderati in prevalenza da Nord- Est per tutta la giornata, anche in quota. Mari mossi. Questa la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 14°C, la minima di 8°C alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 16km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 24km/h.

Frosinone: qualche nube sparsa, temperature comprese tra 6°C e 13°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est/Nord-Est con intensità di circa 13km/h, deboli da Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, deboli da Nord/Nord-Est alla sera con intensità tra 8km/h e 14km/h.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 14°C, la minima di 8°C alle ore 23. I venti saranno moderati da Est al mattino con intensità di circa 18km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord con intensità di circa 12km/h, alla sera moderati da Nord con intensità tra 11km/h e 17km/h.

Rieti: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 3°C, massima 10°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità compresa tra 13 e 20km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità compresa tra 13 e 23km/h.

Viterbo: cielo poco nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 9°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 23 sarà di 3°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 26km/h e 40km/h.