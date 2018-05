Durante la giornata di venerdì permarranno nel Lazio condizioni di instabilità climatica pomeridiana e serale, specialmente su zone interne e lungo la dorsale. Nonostante in mattinata si avranno schiarite e tempo asciutto, le nubi che andranno formandosi sfoceranno poi con il passare delle ore in rovesci e temporali; fenomeni che tuttavia risparmieranno le coste e le aree limitrofe. Previsti rasserenamenti generali nella notte. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Venti deboli in prevalenza da Ovest/Sud-Ovest un po' ovunque; molto deboli variabili in quota. Mari poco mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: foschia densa al mattino e poche nubi durante il resto della giornata, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 23°C, la minima di 14°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 6km/h, moderati da Ovest/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità di circa 8km/h.

Frosinone: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi e deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Latina: nuvolosità sparsa per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Rieti: cieli coperti con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: cieli sereni al mattino e deboli piogge nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.