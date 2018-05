Le regioni centrali tirreniche, ed in particolare il Lazio, continueranno anche venerdì ad essere protette dall'alta pressione, garanzia di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Temperature minime in leggero calo nelle aree interne, massime stazionarie sempre su valori decisamente miti. Venti deboli da Nord in rotazione a Ovest, rinforzi di Maestrale in prossimità delle zone costiere; deboli da Nord in attenuazione ed in rotazione da Sud-Ovest in quota. Mari prevalentemente poco mossi. Questa è la situazione prevista nelle cinque provincie laziali

Roma: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Frosinone: cieli in prevalenza sereni durante tutto il giorno, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: ampio soleggiamento e cieli tersi, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Rieti: cieli prevalentemente sereni ma con qualche addensamento nuvoloso nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da bel tempo e cielo terso, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Nord-Ovest.