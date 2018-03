La giornata di sabato sarà caratterizzata da profonda instabilità climatica nel Lazio, con rovesci anche a carattere intenso e temporali diffusi specialmente tra pomeriggio e sera. Migliora decisamente domenica il tempo grazie ad ampie schiarite su coste e zone adiacenti, mentre insisteranno su aree interne e lungo la dorsale addensamenti nuvolosi e qualche pioggia sparsa. Temperature minime stabili o in leggero calo, massime in leggero aumento. Venti moderati di Ponente sui litorali, tra deboli e moderati da Ovest/Nord-Ovest nell'entroterra; in prevalenza forti da Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi.

Roma: sabato giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, temperatura massima 15°C, minima 7°C, I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: sabato cieli molto nuvolosi con deboli piogge in intensificazione pomeridiana, temperatura massima 11°C, minima 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica deboli piovaschi pomeridiani ed in serata ampie schiarite, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Latina: Sabato piogge diffuse anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite, temperatura massima 16°C, minima 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Rieti: sabato cieli nuvolosi e rovesci intensi, temperatura massima 12°C, minima 7°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest. Domenica deboli piogge al mattino e schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Viterbo: sabato giornata perturbata con forti temporali, la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud/Sud-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Ovest. Domenica nuvole alternate a schiarite, temperatura massima 13°C, minima 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.