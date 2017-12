Sabato i versanti tirrenici saranno raggiunti da umide correnti occidentali. Avremo così nel Lazio una giornata caratterizzata da nubi medio alte, con maggiori addensamenti lungo la dorsale e sulle aree meridionali. Temperature minime in lieve calo, in aumento le massime soprattutto sui litorali e in montagna. Venti in prevalenza moderati da Ovest/Sud-Ovest; tesi da Nord-Ovest in quota. Una situazione simili la ritroveremo anche domenica, con tempo ancora instabile salvo qualche schiarita durante le ore diurne. Previsti locali rovesci nella notte. Le temperature minime subiranno un leggero rialzo, le massime toccheranno i 14°C-16°C in pianura. Mari molto mossi.

Roma: sabato giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 5 sarà di 4°C. I venti saranno moderati da Est/Sud-Est al mattino con intensità di circa 12km/h, deboli da Sud al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità di circa 13km/h. Domenica cielo in prevalenza coperto, temperature comprese tra 10°C e 15°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 17km/h, moderati da Sud/Sud-Est alla sera con intensità di circa 21km/h.

Frosinone: sabato generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, si registrerà una temperatura massima di 9°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di -1°C. I venti saranno deboli da Ovest al mattino con intensità di circa 6km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità di circa 6km/h, alla sera deboli provenienti da Est con intensità di circa 6km/h. Domenica ancora nuvolosità, temperatura minima 7°C, massima 12°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est con intensità di circa 9km/h, deboli da Est/Sud-Est per il resto della giornata con intensità di circa 8km/h.

Latina: sabato giornata caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 2°C, massima 13°C. I venti saranno deboli da Sud al mattino con intensità di circa 10km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, alla sera deboli da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 8km/h e 13km/h. Domenica cielo in prevalenza coperto, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 5 sarà di 10°C. I venti saranno moderati da Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 15km/h.

Rieti: sabato nuvolosità sparsa, si registrerà una temperatura massima di 8°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 2 sarà di -3°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 17km/h, al pomeriggio moderati da Sud con intensità tra 12km/h e 20km/h, deboli da Sud/Sud-Est alla sera con intensità tra 10km/h e 17km/h. Domenica cielo velato o poco nuvoloso, temperature comprese tra 5°C e 13°C. I venti saranno deboli da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 13km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud con intensità di circa 12km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Est con intensità tra 11km/h e 21km/h.

Viterbo: sabato cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima, -2°C, massima 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 10 e 19km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità tra 12km/h e 20km/h, alla sera deboli da Sud/Sud-Est con intensità tra 8km/h e 18km/h. Domenica nuvolosità sparsa, si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 8 sarà di 5°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 8 e 15km/h, deboli da Sud al pomeriggio con intensità tra 9km/h e 14km/h, moderati da Sud/Sud-Est alla sera con intensità tra 11km/h e 23km/h.