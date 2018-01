Sabato la saccatura atlantica che ha interessato le regioni tirreniche nei giorni scorsi inizierà a spostarsi su Spagna e Mediterraneo occidentale lasciando il posto a miti e umide correnti meridionali. Queste si manifesteranno nel Lazio con nuvolosità intensa al mattino e qualche isolato piovasco sulle aree della Tuscia; dal tardo pomeriggio invece si avranno schiarite via via più ampie. Venti di Scirocco in progressivo rinforzo lungo le coste e sui settori occidentali; in quota sostenuti da Sud-Ovest. Domenica la situazione rimarrà pressapoco invariata, con nubi intense per gran parte delle ore centrali della giornata. Temperature minime e massime in aumento con clima quasi primaverile e punte di 16°C-18°C. Mari molto mossi.

Roma: sabato giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 23 sarà di 12°C. I venti saranno al mattino forti provenienti da Sud-Est con intensità di circa 35km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud-Est con intensità tra 29km/h e 35km/h. Domenica generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 11°C e 17°C. I venti saranno per tutto il giorno forti provenienti da Sud-Est con intensità di circa 41km/h.

Frosinone: sabato variabilità con piovaschi e schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 12°C, la minima di 9°C alle ore 23. I venti saranno moderati da Est/Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 21km/h. Domenica giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima 9°C, massima 16°C. I venti saranno moderati da Est/Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 30km/h.

Latina: sabato cielo parzialmente nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 14°C, la minima di 11°C alle ore 22. I venti saranno al mattino forti provenienti da Sud-Est con intensità di circa 32km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 29km/h, alla sera forti da Est/Sud-Est con intensità tra 32km/h e 37km/h. Domenica ancora cielo coperto, temperature comprese tra 11°C e 17°C. I venti saranno per tutto il giorno forti provenienti da Sud-Est con intensità tra 39km/h e 50km/h.

Rieti: sabato cielo nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 23 sarà di 7°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 18 e 24km/h, moderati da Sud-Est alla sera con intensità tra 12km/h e 24km/h. Domenica uguale, temperature comprese tra 6°C e 14°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 20 e 27km/h, alla sera moderati da Sud-Est con intensità tra 15km/h e 30km/h.

Viterbo: sabato nuvole di passaggio, temperatura massima 12°C, minima 7°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 20 e 30km/h, alla sera moderati da Sud-Est con intensità tra 10km/h e 25km/h. Domenica nubi sparse, temperature comprese tra 5°C e 15°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Est con intensità compresa tra 17 e 28km/h, alla sera moderati da Est/Sud-Est con intensità tra 12km/h e 28km/h.