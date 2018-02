Sabato arriverà sull'Italia centrale un fronte d'aria più fredda che determinerà nel Lazio molte nubi con rovesci al mattino e nuvolosità più irregolare nel pomeriggio. Migliora dalla sera, quando si avranno cieli sereni salvo che lungo la dorsale. Venti fino a moderati di Maestrale sulle coste, variabili altrove; tesi da Sud-Ovest in quota. Domenica previsto un temporaneo miglioramento sui settori tirrenici, con ampie schiarite ad eccezione di qualche nebbia sulle vallate interne. Il tempo è tuttavia destinato a peggiorare, a causa di una circolazione depressionaria che dal Golfo di Leone avanzerà verso la nostra penisola; le piogge in arrivo entro metà pomeriggio sulle aree meridionali andranno poi propagandosi verso la restante parte della regione. Temperature minime in calo, con diffuse gelate sulle zone interne, massime in rialzo. Mari agitati.

Roma: sabato giornata caratterizzata da fenomeni temporaleschi, si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 1, mentre la minima alle ore 23 sarà di 9°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità tra 36km/h e 42km/h, moderati da Ovest alla sera con intensità tra 25km/h e 31km/h. Domenica nuvolosità di passaggio, temperatura minima 5°C, massima 12°C. I venti saranno deboli da Sud al mattino con intensità di circa 10km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 19km/h, moderati da Sud alla sera con intensità di circa 18km/h.

Frosinone: sabato temporali, la temperatura massima verrà registrata alle ore 1 e sarà di 11°C, la minima di 6°C alle ore 23. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 37km/h, moderati da Ovest alla sera con intensità tra 26km/h e 31km/h. Domenica nuvole e pioggia debole, temperature comprese tra 1°C e 9°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità di circa 10km/h, deboli da Sud alla sera con intensità di circa 10km/h.

Latina: sabato giornata caratterizzata da temporali., temperatura minima 9°C, massima 13°C. I venti saranno al mattino molto forti provenienti da Ovest con intensità di circa 41km/h, per il resto della giornata forti provenienti da Ovest con intensità di circa 44km/h. Domenica precipitazioni a carattere di pioggia debole, temperature comprese tra 5°C e 11°C. I venti saranno deboli da Sud/Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 14km/h, alla sera moderati provenienti da Sud con intensità di circa 15km/h.

Rieti: sabato pioggia moderata o forte, la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 8°C, la minima di 2°C alle ore 23. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità compresa tra 25 e 33km/h, alla sera moderati da Ovest/Sud-Ovest con intensità tra 13km/h e 23km/h. Domenica pioggia e schiarite, temperatura minima 0°C, massima 9°C. I venti saranno deboli da Sud-Est al mattino con intensità di circa 12km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità di circa 21km/h.

Viterbo: sabato pioggia anche persistente, la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 9°C, la minima di 2°C alle ore 23. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità tra 27km/h e 36km/h, deboli da Ovest/Nord-Ovest alla sera con intensità tra 8km/h e 17km/h. Domenica cielo parzialmente nuvoloso, minima -2°C, massima 9°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità tra 8km/h e 14km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 16 e 22km/h.