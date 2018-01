Sabato il vortice di bassa pressione si allontanerà verso le Baleari, favorendo un miglioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche. Tuttavia, a causa del passaggio di ampie velature sul Lazio, non sarò una giornata soleggiata; solo in serata le nuvole si diraderanno e le schiarite diventeranno più importanti. Domenica si farà strada sul Mediterraneo l'alta pressione delle Azzorre che porterà con sé stabilità e sole, ad eccezione di foschia al mattino sulle aree interne. Temperature minime e massime in leggero calo, su valori diurni miti e prossimi ai 14°C-15°C. Venti molto deboli da Est/Nord-Est, fino a Nord lungo le coste; deboli da Est/Nord-Est in quota. Mari poco mossi.

Roma: sabato giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 15°C, la minima di 9°C alle ore 7. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 15km/h, al pomeriggio deboli da Sud-Est con intensità tra 7km/h e 12km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h. Domenica bel tempo, temperatura massima 15°C, minima 7°C. I venti saranno deboli da Est/Nord-Est al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 5km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 5km/h.

Frosinone: sabato cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 6°C e 14°C. I venti saranno deboli da Est/Nord-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 5km/h. Domenica giornata prevalentemente serena, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 14°C, la minima di 3°C alle ore 7. I venti saranno deboli da Nord al mattino con intensità di circa 4km/h, deboli da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 6km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 6km/h.

Latina: sabato giornata caratterizzata da cielo velato, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 23 sarà di 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est/Sud-Est con intensità tra 16km/h e 10km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 13km/h, deboli da Nord alla sera con intensità di circa 6km/h. Domenica poco nuvoloso, temperatura minima 6°C, massima 15°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 2km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 6km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 10km/h.

Rieti: sabato generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 2°C. I venti saranno deboli da Est/Nord-Est al mattino con intensità di circa 5km/h, deboli da Nord/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 6km/h, alla sera deboli provenienti da Nord con intensità di circa 7km/h. Domenica cielo sereno, temperature comprese tra 1°C e 12°C. I venti saranno deboli da Est/Sud-Est al mattino con intensità di circa 3km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 2km/h, deboli da Nord alla sera con intensità di circa 4km/h.

Viterbo: sabato nuvolosità sparsa, temperatura minima 3°C, massima 13°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Nord-Est con intensità di circa 8km/h, deboli da Nord/Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 10km/h, alla sera deboli da Nord con intensità tra 6km/h e 17km/h. Domenica soleggiamento diffuso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 13°C, la minima di 1°C alle ore 7. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 7km/h, deboli da Nord/Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 3km/h, assenti alla sera.