Sabato le regioni centrali tirreniche godranno di una tempo stabile. In particolare nel Lazio i cieli saranno perlopiù soleggiati, salvo passeggeri addensamenti nuvolosi al mattino lungo le aree costiere. Temperature minime stazionarie, massime in leggero aumento con punte di 14°C-15°C. Venti tra deboli e moderati da Est/Nord-Est, fino a Sud-Est sulle zone settentrionali; deboli da Est in quota. Domenica si assisterà invece ad un peggioramento climatico, con velature che andranno aumentando sulla regione durante lo scorrere della giornata. Mari generalmente mossi.

Roma: sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica bel tempo e sole, temperatura massima 16°C, minima 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.

Frosinone: sabato sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima registrata 10°C, minima 0°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e sempre da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Nord-Est.

Latina: sabato qualche nube nel pomeriggio pomeridiano, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, temperatura massima 14°C, minima 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Rieti: sabato cielo velato, temperatura massima 10°C, minima 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest. Domenica bel tempo e sole, la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Nord-Est.

Viterbo: sabato ampio soleggiamenti, la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est/Sud-Est. Domenica ancora bel tempo, temperatura massima 13°C, minima 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.