Durante la giornata di sabato continuerà a farsi sentire sul Mediterraneo centrale l'influenza dell'alta pressione. Nel Lazio avremo cieli sereni per tutto il giorno, salvo lievi e locali velature pomeridiane. Temperature minime in lieve aumento, soprattutto sulle zone costiere, così come le massime. Venti deboli in prevalenza da Nord-Est; tesi da Nord in quota. La stessa situazione di stabilità la ritroveremo anche domenica, con nubi che interesseranno la regione solo in nottata. Temperature stabili, al più in leggera diminuzione sulle aree interne. Mari poco mossi.

Roma: sabato giornata prevalentemente serena, si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 8 sarà di 4°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 20km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord con intensità di circa 17km/h. Domenica ancora bel tempo, temperatura massima 13°C, minima 6°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino con intensità di circa 9km/h, deboli da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 7km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 5km/h.

Frosinone: sabato cieli tersi, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 12°C, la minima di 1°C alle ore 7. I venti saranno moderati da Nord al mattino con intensità di circa 14km/h, deboli da Nord/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Nord alla sera con intensità tra 9km/h e 14km/h. Domenica poco nuvoloso, temperature comprese tra 0°C e 12°C. I venti saranno deboli da Nord/Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 8km/h, deboli da Nord-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 8km/h.

Latina: sabato giornata caratterizzata da cielo sereno, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 14°C, la minima di 3°C alle ore 7. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord con intensità di circa 18km/h. Domenica scarsa nuvolosità, temperatura minima 3°c, massima 14°C. I venti saranno moderati da Nord/Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 14km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 15km/h.

Rieti: sabato soleggiamento diffuso, si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di -1°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 13km/h e 19km/h, alla sera deboli da Nord/Nord-Est con intensità tra 8km/h e 15km/h. Domenica cielo sereno o poco nuvoloso, temperature comprese tra -1°C e 11°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 6km/h, deboli da Nord al pomeriggio con intensità di circa 5km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità di circa 3km/h.

Viterbo: sabato bella giornata di sole, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 0°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 14km/h e 26km/h, alla sera deboli da Nord/Nord-Est con intensità tra 7km/h e 16km/h. Domenica generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima -1°C, massima 12°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Nord con intensità di circa 5km/h, alla sera deboli provenienti da Est con intensità di circa 5km/h.