Sabato la presenza di umide correnti occidentali piloterà sul Lazio nuvolosità irregolare ed in serata qualche locale rovescio sulle zone settentrionali. Temperature minime in lieve aumento, massime stabili e piuttosto miti per il periodo. Venti deboli variabili di grecale al mattino sulle aree interne, in rotazione da Sud-Ovest nel corso delle ore, moderati di scirocco lungo le coste; moderati da Ovest in quota. Domenica la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi ma tempo complessivamente asciutto. Temperature minime in rialzo, massime in calo. Mari poco mossi.

Roma: sabato giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 13°C, la minima di 7°C alle ore 2. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 11km/h, moderati da Sud/Sud-Est per il resto della giornata con intensità di circa 12km/h. Domenica pioggia debole, temperatura minima 10°C, massima 12°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Est con intensità di circa 14km/h, moderati da Est/Nord-Est alla sera con intensità di circa 12km/h.

Frosinone: sabato giornata prevalentemente nuvolosa, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 4 sarà di 3°C. I venti saranno deboli da Est/Sud-Est al mattino con intensità di circa 6km/h, deboli da Sud-Est per il resto della giornata con intensità di circa 4km/h. Domenica qualche pioggia, temperatura minima 7°C, massima 10°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Est con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Est con intensità di circa 8km/h.

Latina: sabato cieli coperti, temperatura massima 13°C, minima 6°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 12km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Est con intensità di circa 9km/h. Domenica nuvolosità persistente, temperature comprese tra 9°C e 12°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est/Sud-Est con intensità tra 15km/h e 10km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Est con intensità di circa 16km/h, deboli da Est/Sud-Est alla sera con intensità di circa 13km/h.

Rieti: sabato cielo molto nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 9°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 3 sarà di 2°C. I venti saranno deboli da Sud per tutto il giorno con intensità di circa 8km/h. Domenica tempo in prevalenza coperto, temperatura massima 9°C, minima 5°C. I venti saranno deboli da Est/Sud-Est al mattino con intensità di circa 6km/h, per il resto della giornata deboli provenienti da Est/Nord-Est con intensità tra 4km/h e 9km/h.

Viterbo: sabato coperto, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 10°C, la minima di 3°C alle ore 2. I venti saranno deboli da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 8km/h, per il resto della giornata deboli provenienti da Sud con intensità compresa tra 8 e 13km/h. Domenica nuvolosità, temperature comprese tra 6°C e 9°C. I venti saranno deboli da Est al mattino con intensità di circa 9km/h, deboli da Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità tra 10km/h e 18km/h.