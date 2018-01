Durante la giornata di sabato si percepirà ancora nel Lazio l'influenza delle correnti di Grecale. Avremo quindi tempo stabile con ampie schiarite soprattutto lungo le zone costiere, mentre sulle aree interne e la dorsale agiranno nubi irregolari. Temperature massime stazionarie, minime in leggero calo. Domenica invece la regione sarà interessata da un fronte depressionario che porterà con sé variabilità e nuvolosità, con sole esclusivamente in mattinata sulle coste. Venti deboli variabili tra Sud-Ovest e Sud-Est; deboli da Ovest/Sud-Ovest in quota con rinforzi entro sera. Mari poco mossi.

Roma: sabato giornata all'insegna del bel tempo, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 13°C, la minima di 5°C alle ore 8. I venti saranno moderati da Nord/Nord-Est al mattino con intensità di circa 14km/h, per il resto della giornata deboli provenienti da Nord con intensità di circa 10km/h. Domenica cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 6°C e 11°C. I venti saranno assenti al mattino, deboli da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 7km/h, alla sera deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 6km/h.

Frosinone: sabato bel tempo, temperatura minima 3°C, massima 13°C. I venti saranno deboli da Nord/Nord-Est al mattino con intensità di circa 9km/h, deboli da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 5km/h, alla sera deboli da Sud/Sud-Est con intensità tra 6km/h e 11km/h. Domenica parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 4°C e 11°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 10km/h, deboli da Sud alla sera con intensità tra 6km/h e 12km/h.

Latina: sabato sole, temperatura massima 13°C, minima 3°C. I venti saranno deboli da Nord/Nord-Est al mattino con intensità di circa 9km/h, deboli da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 5km/h, alla sera deboli da Sud/Sud-Est con intensità tra 6km/h e 11km/h. Domenica nuvolosità, temperature comprese tra 4°C e 11°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 10km/h, deboli da Sud alla sera con intensità tra 6km/h e 12km/h.

Rieti: sabato nubi alternate a schiarite, temperature comprese tra 2°C e 11°C. I venti saranno deboli da Est/Nord-Est con intensità di circa 9km/h, deboli da Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli da Est/Nord-Est con intensità tra 8km/h e 10km/h. Domenica nuvolosità sparsa, temperatura minima 2°C, massima 9°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Nord-Est con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 5km/h, deboli da Est/Nord-Est alla sera con intensità tra 3km/h e 8km/h.

Viterbo: sabato cielo poco nuvoloso o velato, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 9°C, la minima di 2°C alle ore 23. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 24km/h e 33km/h. Domenica giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature comprese tra 0°C e 8°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 12km/h, deboli da Est/Nord-Est per il resto della giornata con intensità di circa 9km/h.