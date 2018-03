Sabato avanzerà verso il Lazio un fronte instabile di origine atlantica. Questo comporterà nuvolosità irregolare, più decisa su aree interne e lungo la dorsale, e qualche piovasco nelle ore notturne. Temperature minime in aumento, massime stabili e sempre su valori primaverili. Domenica il maltempo si farà più intenso, con piogge anche persistenti che insisteranno sulla regione per tutto l'arco della giornata. Venti tesi di Scirocco sulle coste in rotazione serale a Libeccio, da Sud sulle zone continentali; forti da Sud-Ovest in quota. Mari molto mossi.

Roma: sabato nuvolosità di passaggio, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 15°C, la minima di 9°C alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 23km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 30km/h, moderati da Sud-Est alla sera con intensità di circa 31km/h. Domenica giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, temperatura minima 12°C, massima 17°C. I venti saranno al mattino molto forti provenienti da Sud-Est con intensità di circa 47km/h, al pomeriggio forti da Sud/Sud-Est con intensità tra 34km/h e 49km/h, moderati da Sud alla sera con intensità di circa 20km/h.

Frosinone: sabato cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 6°C e 13°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 15km/h, alla sera moderati provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 15km/h. Domenica pioggia intermittente e schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 18°C, la minima di 10°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Sud-Est al mattino con intensità di circa 25km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 32km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 14km/h e 19km/h.

Latina: sabato nuvolosità sparsa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 15°C, la minima di 9°C alle ore 4. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 29km/h. Domenica pioggia alternata a schiarite, temperatura minima 11°C, massima 18°C. I venti saranno al mattino molto forti provenienti da Sud-Est con intensità di circa 44km/h, forti da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 34km/h e 44km/h, moderati da Sud/Sud-Ovest alla sera con intensità tra 12km/h e 17km/h.

Rieti: sabato cielo coperto, temperatura minima 5°C, massima 14°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 16km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità di circa 22km/h, moderati da Sud/Sud-Est alla sera con intensità tra 14km/h e 22km/h. Domenica pioggia diffusa o rovesci, la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 16°C, la minima di 8°C alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 27 e 33km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità tra 29km/h e 44km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 18km/h e 30km/h.

Viterbo: sabato velature, si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 5°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 16km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità di circa 22km/h, moderati da Sud/Sud-Est alla sera con intensità tra 14km/h e 22km/h. Domenica pioggia intensa, temperatura minima 8°C, massima 16°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 27 e 33km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità tra 29km/h e 44km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 18km/h e 30km/h.