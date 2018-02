Sabato l'ingresso di correnti settentrionali determinerà nel Lazio tempo stabile e una giornata più soleggiata, ad eccezione di variabilità mattutina lungo la dorsale. Temperature minime in diminuzione, massime in leggero aumento specie sulle coste. Venti da deboli a moderati da Nord/Nord-Est, entro sera tesi da Nord/Nord-Ovest; deboli da Nord in quota. Domenica tornerà a farsi sentire sulla regione una vasta circolazione ciclonica; avremo ancora generali condizioni di bel tempo ma aria più fredda, e nubi in aumento dalla sera sulle zone interne. Correnti in prevalenza moderati di Maestrale. Mari poco mossi.

Roma: sabato cielo poco nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 12°C, la minima di 5°C alle ore 7. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 13km/h, moderati da Nord alla sera con intensità di circa 24km/h. Domenica ampio soleggiamento, temperatura minima 3°C, massima 11°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord con intensità di circa 24km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 24km/h, moderati da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 14km/h e 19km/h.

Frosinone: sabato generali condizioni di cielo velato, temperatura minima 1°C, massima 12°C. I venti saranno deboli da Est/Nord-Est al mattino con intensità di circa 7km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 10km/h. Domenica cielo sereno, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 0°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 4km/h, deboli da Ovest/Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 6km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 13km/h.

Latina: sabato nubi di scarsa consistenza, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 13°C, la minima di 3°C alle ore 7. I venti saranno deboli da Nord/Nord-Est al mattino con intensità di circa 6km/h, deboli da Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, alla sera moderati provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 17km/h. Domenica bella giornata di sole, temperatura massima 12°C, minima 2°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità tra 19km/h e 9km/h, moderati da Nord-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 26km/h.

Rieti: sabato cielo poco nuvoloso, temperatura minima 0°C, massima 10°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 11km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 9km/h, alla sera moderati da Nord/Nord-Est con intensità tra 12km/h e 26km/h. Domenica giornata prevalentemente serena, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 7°C, la minima di -2°C alle ore 7. I venti saranno moderati da Nord/Nord-Est al mattino con intensità di circa 20km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord con intensità di circa 18km/h, alla sera deboli da Nord/Nord-Ovest con intensità tra 6km/h e 13km/h.

Viterbo: sabato cielo velato, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 10°C, la minima di 1°C alle ore 7. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 23km/h e 40km/h. Domenica giornata di bel tempo, temperatura minima 0°C, massima 8°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 22km/h e 30km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità tra 19km/h e 26km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 8km/h.