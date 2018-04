L'avvicinarsi mercoledì di una nuova saccatura atlantica determinerà nel Lazio una situazione di instabilità climatica. Avremo infatti una giornata caratterizzata da maltempo, con precipitazioni diffuse e persistenti, in graduale attenuazione sulla regione principalmente a partire dalle ore serali. Temperature minime in aumento, massime in netta riduzione. Venti moderati di Scirocco, con rinforzi in prossimità delle zone costiere; tesi da Sud-Ovest in quota. Mari generalmente molto mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, previste schiarite dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.

Frosinone: cieli coperti con deboli piovaschi pomeridiani, temperatura massima 14°C, minima 7°C. I venti saranno al mattino perlopiù assenti, al pomeriggio essenzialmente deboli e proverranno da direzione variabile.

Latina: intensa nuvolosità e rovesci di carattere debole durante il giorno, rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Est.

Rieti: una giornata di cieli coperti e pioggia debole, previsti miglioramenti a partire dalle ore serali. Temperatura massima 13°C, minima 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Viterbo: nuvolosità intensa e piogge per tutto l'arco del giorno, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.